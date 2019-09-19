0
14:05
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
13:29
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
12:54
Губернаторский год (ЛОНГРИД)
12:52
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
11:54
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
11:19
Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи
10:05
Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи
Еще новости
Общество

Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи

Фото: Роскультпроект

«Волонтеры и наши монахи так почистили и прибрали центр Печор, что даже старожилы удивляются и благодарят», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью «Комсомольской правде».

Он рассказал, что в рамках крупного волонтерского проекта, который реализуется совместно с Министерством культуры, летом в Псково-Печерский монастырь приезжали порядка 2000 добровольцев из более чем 60 регионов. Они посильно помогали в ремонтах храмов под руководством специалистов, в уходе за садами и цветниками, участвовали в работе по благоустройству Печор и Изборска. 

Владыка добавил, что добровольцы жили при монастыре неделю-две, работали по 4 часа в день. После они для них были организованы экскурсии, спортивные занятия, реставрационные кружки, дискуссии и тематические лекции.  «Но, в первую очередь, как я понимаю, ребята хотят разобраться для сами для себя, что же, в конце концов, происходит здесь - в церкви?» - предположил митрополит Тихон.

По его словам, порядка 15 монахов монастыря все лето трудились вместе с волонтерами. «Если с ними хотят пообщаться, они со вниманием выслушают и ответят на вопросы, - заверил митрополит. - Ничего специального. Разве, кроме того, что как минимум непросто было подготовить ночлег, питание, экскурсии, досуг для двух тысяч таких разных, но поверьте, очень славных наших гостей. Но все окупилось во всех отношениях!» Он пояснил, что в соцсетях добровольцы оставляют положительные отзывы о пребывании в Псково-Печерском монастыре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
19 сентября 2019
Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
19 сентября 2019
Конкурс на лучший проект логотипа праздника «День скобаря» объявят в Псковской области
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
19 сентября 2019
Многоквартирный жилой дом появится на улице Советской, 96 в Пскове
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
19 сентября 2019
Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи
19 сентября 2019
Митрополит Тихон: С губернатором мы сделаем нашу область пилотной для разработки системы профилактики алкоголизма среди молодёжи
Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи
19 сентября 2019
Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
18 сентября 2019
Изменилось место проведения «Кросса нации» в Пскове
Система слежения за поведением водителей появится в России
18 сентября 2019
Система слежения за поведением водителей появится в России

Идет загрузка...