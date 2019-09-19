Владыка Тихон: Старожилы удивляются, как прибрали центр Печор волонтеры и монахи

10:05, 19 сентября 2019, ПАИ

«Волонтеры и наши монахи так почистили и прибрали центр Печор, что даже старожилы удивляются и благодарят», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью «Комсомольской правде».

Он рассказал, что в рамках крупного волонтерского проекта, который реализуется совместно с Министерством культуры, летом в Псково-Печерский монастырь приезжали порядка 2000 добровольцев из более чем 60 регионов. Они посильно помогали в ремонтах храмов под руководством специалистов, в уходе за садами и цветниками, участвовали в работе по благоустройству Печор и Изборска.

Владыка добавил, что добровольцы жили при монастыре неделю-две, работали по 4 часа в день. После они для них были организованы экскурсии, спортивные занятия, реставрационные кружки, дискуссии и тематические лекции. «Но, в первую очередь, как я понимаю, ребята хотят разобраться для сами для себя, что же, в конце концов, происходит здесь - в церкви?» - предположил митрополит Тихон.

По его словам, порядка 15 монахов монастыря все лето трудились вместе с волонтерами. «Если с ними хотят пообщаться, они со вниманием выслушают и ответят на вопросы, - заверил митрополит. - Ничего специального. Разве, кроме того, что как минимум непросто было подготовить ночлег, питание, экскурсии, досуг для двух тысяч таких разных, но поверьте, очень славных наших гостей. Но все окупилось во всех отношениях!» Он пояснил, что в соцсетях добровольцы оставляют положительные отзывы о пребывании в Псково-Печерском монастыре.