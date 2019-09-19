Музеи античности и христианства будут построены в Херсонесе

10:27, 19 сентября 2019, ПАИ

Музеи античности и христианства будут построены в Херсонесе на юго-западном побережье Крыма. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью «Комсомольской правде».

Он рассказал, что как председатель Патриаршего совета по культуре занимается христианскими памятниками Крыма. «Совместно с историками и археологами мы подготовили программу по Херсонесу, по реставрации его объектов и особую программу по просветительской деятельности. За 3 года кое-что уже сделано», - заметил владыка.

В частности, планируется воплотить в жизнь проект музея христианства, который был задуман в 1914 году, но до сих пор не реализован. Предполагается, что учреждение станет научным и музейным центром. Там же, по словам митрополита Тихона, проектируется единственный в России музей античности и Византии.

Он добавил, что в Херсонесе будут организованы театральные площадки, спектакли, связанные с античной и Византийской историей.