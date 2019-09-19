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Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать
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Общество

Игумен: Проблему обрушения склонов и пещер в Псково-Печерском монастыре нужно экстренно решать

«В Псково-Печерском монастыре - обрушения склонов и пещер надо решать без преувеличения экстренно», - заявил игумен обители, митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью газете «Комсомольская правда. Псков». По его словам, уже идут подготовительные работы по решению аналогичных проблем в Снетогорском и Мирожском монастырях.

Митрополит Тихон заявил, что работы планируется проводить на собственные средства митрополии и деньги монастырских благотворителей. «Они хоть и ограничены, но с некоторыми аварийными объектами ждать нельзя», - сказал он.

«С псковскими памятниками сложилась непростая история. Многие находятся в критическом состоянии. Мы подготовили программу на ближайшие 10 лет, начали ее осуществлять. Работы много, и она совсем непростая», - сказал глава Псковской митрополии.

Он напомнил о планах по созданию собственных реставрационных мастерских, в которых можно будет готовить специалистов, чтобы они оставались работать в Псковской области. 

Митрополит Тихон заметил, что собственником псковских памятников является государство, поэтому он рассчитывает на выделение федерального финансирования, но не исключает участия меценатов. «Сейчас пока никаких денег не получено», - констатировал он.

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