На альтернативную службу в больницы отправятся два призывника из Пскова и Великих Лук

12:12, 19 сентября 2019, ПАИ

К осеннему призыву, который начнётся 1 октября, два призывника заявили о своём желании пройти альтернативную службу. Это молодые люди из Пскова и Великих Лук, сообщил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков на пресс-конференции 19 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Башлыкова, проходить альтернативную службу псковичу предстоит в областной клинической больнице, а великолучанину – в местной городской.

Военный комиссар отметил, что кроме альтернативной службы существует ещё и 24 вида отсрочек для призывников.