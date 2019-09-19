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Политика

Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района

Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района 19 сентября 2019 года. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания.

Торжественная церемония инаугурации главы Пустошкинского района прошла 19 сентября. Традиционно ее участниками стали депутаты районного собрания, представители предприятий и учреждений Пустошкинского района, руководители ведомств, жители Пустошки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Новым главой района стала Светлана Василькова. В ее поддержку высказались в единый день голосования 53,3 процента избирателей, пришедших на участки.

Светлана Василькова поблагодарила за оказанное доверие и пообещала приложить максимум усилий при исполнении обязанностей главы муниципального района.

«Каждый голос, отданный в вашу поддержку – это не обезличенный кредит доверия, а ожидания конкретного человека на решение своих насущных проблем, его вера в лучшую жизнь и процветание родной земли», - отмечено в приветственном адресе председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова. Его вручил Светлане Васильковой председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

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