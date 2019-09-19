Светлана Василькова вступила в должность главы Пустошкинского района
Торжественная церемония инаугурации главы Пустошкинского района прошла 19 сентября. Традиционно ее участниками стали депутаты районного собрания, представители предприятий и учреждений Пустошкинского района, руководители ведомств, жители Пустошки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Новым главой района стала Светлана Василькова. В ее поддержку высказались в единый день голосования 53,3 процента избирателей, пришедших на участки.
Светлана Василькова поблагодарила за оказанное доверие и пообещала приложить максимум усилий при исполнении обязанностей главы муниципального района.
«Каждый голос, отданный в вашу поддержку – это не обезличенный кредит доверия, а ожидания конкретного человека на решение своих насущных проблем, его вера в лучшую жизнь и процветание родной земли», - отмечено в приветственном адресе председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова. Его вручил Светлане Васильковой председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов.