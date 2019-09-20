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Общество

Горожане возмущены ликвидацией пешеходного перехода в центре Пскова

Фото с сайта ведерников.рф

С 18 сентября в Пскове на Октябрьском проспекте на пересечении с улицей Свердлова ликвидировали пешеходный переход. Жителей города возмутило такое решение и они обратились за разъяснением на сайт губернатора Псковской области Ведерников.рф.

В частности, пскович Александр Ануфриев заметил, что этот переход был удобен для пешеходов, а его ликвидация принесет пользу лишь водителям. «Людей заставляют ходить кругами, искать переходы и проходить лишние сотни метров», - посетовал пскович.

Он также заметил, что в последние время в Пскове обозначилась очень нехорошая тенденция «на ликвидацию пешеходов». «В то время как во всём мире идёт развитие пешеходного и велосипедного движения, ограничивают скорость для автомобилей с помощью средств успокоения трафика, уменьшают количество автопарковок, тем самым повышая комфорт и безопасность людей в городе, у нас делается ровно наоборот: ликвидируются переходы, оставляя в лучшем случае П-образные, ставятся заборы, прозванные в народе «скотопрогонами», и делаются бесплатные автопарковки за счёт деревьев и тротуаров», - отметил Александр Ануфриев.

Пскович также пожаловался на то, что на каждую городскую комиссию по безопасности движения выносится предложение по ликвидации якобы лишнего очередного перехода. «Нам как бы намекают, что пешеходам в городе не место - пересаживайтесь в автомобили. Но зачем нужен город, в котором невозможно перемещаться пешком? Город без пешеходов обречён. Делая город удобным только для водителей, мы игнорируем проблемы остальных людей, которые по разным причинам не могут водить личный автомобиль, фактически делая город для них недоступным», - считает житель Пскова.

На сайт губернатора Псковской области поступила ещё одна жалоба на ликвидацию данного перехода в центре Пскова. Ответственным рассмотрение обращений граждан назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Житель одного из домов на Октябрьском проспекте в комментарии Псковскому агентству информации заявил, что в результате ликвидации пешеходного перехода Октябрьский проспект фактически превращается в автомагистраль. «Пешеходные переходы хоть как-то ограничивали скорость тех же байкеров, которые там носятся», - отметил он. Горожанин выразил недоумение, почему было принято решение ликвидировать именно этот переход: «Разве здесь аварийный участок дороги? Гораздо более опасный следующий переход, у пересечения с улицей Гоголя».    

В настоящий момент рядом с ликвидированным пешеходным переходом ближайшие места, где можно перейти дорогу – регулируемый переход на перекрестке с улицей Кузнецкой и нерегулируемый на пересечении с улицей Гоголя.

В социальных сетях ликвидацию перехода поддерживают только некоторые водители. В одной из групп даже опубликовали «похоронную» фотографию с места ликвидированного перехода с надписью: «Здесь был удобный пешеходный переход…» и двумя траурными гвоздиками.

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