Слишком star, чтобы умирать: почему новый «Рэмбо» Сильвестра Сталлоне не заслуживает внимания

22:00, 20 сентября 2019, ПАИ

В прокат вышел фильм «Рэмбо: Последняя кровь» - заключительная часть многолетней франшизы об одноименном неуязвимом солдате - ветеране Вьетнама. Новую ленту, как и все остальные, снова написал, и сыграл, естественно, в ней главную роль, Сильвестр Сталлоне, режиссером на этот раз выступил Адриан Грюнберг. Муслим Камалов посмотрел фильм и рассказывает, почему новое творение Сталлоне может не оправдать ожиданий.

Тертый-перетертый калач, легендарный воин и почетный ветеран Джон Рэмбо (Сильвестр Сталлоне) обосновался в Аризонской пустоши: кругом тишь да гладь, выжженные солнцем поля, бескрайнее голубое небо, старая подруга-мексиканка Мария (Адриана Барраса), табун необъезженных лошадей и гора неразгаданных сканвордов – в общем, истинный рай американского пенсионера. Габриэль (Иветт Монреаль), живущая на ранчо вместе с Рэмбо и им же воспитанная, намеревается поступать в колледж, но для начала желает разобраться с семейными проблемами: отыскать отца, который когда-то бросил её с матерью. Вопреки строжайшим запретам дяди Джона и тети Марии, она отправляется в Мексику к папе, после чего попадает в секс-рабство мексиканского синдиката. Узнавший об этом Рэмбо, бросает заниматься старперской ерундой, дотачивает огромный армейский нож и пускается спасать Габриэль.

«Настоящий герой бьётся до конца», - гласит слоган «Последней крови» - заключительной части древней, как смерть франшизы о непобедимом бойце, герое Вьетнама Джоне Рэмбо, - и, конечно, слоган этот не врет: Сталлоне, вероятно, действительно решил биться до победного, дописав все-таки пятую часть приключений-злоключений своего любимого персонажа, приставив, видимо, не одному режиссеру к горлу лезвие ножа. На трюки и уговоры Сталлоне купился только бедняга Адриан Грюнберг – товарищ, выступающий, мягко говоря, не в первой или второй лиге, постановщик, полностью пропавший после собственного дебюта в полном метре («Веселые» каникулы») с Мэлом Гибсоном. У Грюнберга появился реальный шанс выползти на поверхность и показать что-то действительно стоящее и смелое, но потом режиссер прочитал сценарий Сталлоне.

Каждый режиссер, автор или, скажем, сценарист рано или поздно начинает маразматить по-своему: вот, например, бедняге Ридли Скотту в один миг что-то ударило в голову, и он пошел снимать приквелы сиквелов «Чужого», в итоге чего совсем поехал на библейских мотивах и отсылках. Со Сталлоне сейчас происходит ровно та же история, правда, немного в своеобразной форме: он просто-напросто застрял в Рэмбо образца 80-х и уже не в состоянии осознать то, что, к примеру, прописать, в натуральном виде (!), вьетнамский флешбек в сцене с приступом посттравматического расстройства героя – величайшая глупость-2019, если только не планировалось таким образом вбросить немного иронии. К сожалению, то, что происходит в фильме дальше, все больше наводит на страшную мысль: Сталлоне – вовсе не шутит. Его новый «Рэмбо» — это, собственный огромный портрет над камином, где старина Сильвестр, верхом на жеребце с кирпичным лицом и грустно-щенячьими глазами держит во рту армейский кинжал. И Сталлоне, естественно, с невероятным усердием пишет это все широкими и жирными мазками, а в результате ведь выходит жуткая мазня: видимо, задумывалось все, как нечто похожее на «Логана» или быть может «Тебя никогда здесь не было» с Хоакином Фениксом, но получилось лишь создать случайную самопародию, где самым подробнейшим образом цитируется, ко всему прочему, знаковая сцена из «Один дома».

Сталлоне, несмотря на то, то у этого фильма существует целый режиссер, проталкивает свои же бестолковые «авторские идеи» и приемы. К концу первой трети голливудский сухарь еще худо-бедно, но заставляет дать шанс фильму – вроде и завязка неплохая, пусть и с до невозможного безобразными диалогами, но, ладно, какое-то время действительно держит в минимальном напряжении. Как только Сталлоне заканчивает, что называется, «тянуть резину» он срывается с ручника и выдает какого-то прям «Олдбоя» на минималках, где счетчик трупов, традиционно, зашкаливает – в некоторые моменты режиссер на пару со Сталлоне демонстрируют даже какой-то корявый вариант итальянского спагетти-вестерна. Испанский стыд, в общем – тоже прилагается.

И все же «Рэмбо» пора на покой, хорошо, что аналогичного мнения придерживается в финале и сам Сталлоне. Это вовсе не тот случай, когда фильм настолько плох, что оказывается хорошим, близко к этому – но недостаточно: «Рэмбо» - на порядок глупее и местами абсурднее, чем может показаться на первый взгляд, фильм с прицелом на ностальгию, но не способный эту самую ностальгическую ноту вытянуть.

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