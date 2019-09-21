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Общество

Ралли «Санкт-Петербург» отменили перед стартом

Всех участников этапа Кубка России – ралли «Санкт-Петербург - 2019» сотрудники ГИБДД не пустили на Дворцовую площадь Петербурга для старта из-за отсутствия разрешения, сообщает Фонтанка.ру.

По словам директора спортивной федерации автомобильного спорта Ольги Сивачевой, у нее не было информации о том, что спортсменам не разрешено проводить ралли. На сайте автомобильной федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 сентября вечером была опубликована информация об отмене ралли без объяснения причин.

В управлении Госавтоинспекции пояснили, организаторы ралли не предоставили в ведомство все необходимые документы. 

Ралли «Санкт-Петербург - 2019» должно было состояться 20-21 сентября. Оно имеет статус этапа Кубка России и Чемпионата Санкт-Петербургу по автомобильному спорту.

С 26 по 28 сентября в Пскове пройдет международное ралли «Псков Ганзейский». Это не только финал Кубка России и Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», но ещё и третий этап Кубка Белоруссии по ралли-спринту.

Гонщикам предстоит преодолеть 350 километров по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов, из которых около 106 километров – протяжённость скоростных участков.

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