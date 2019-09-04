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Уникальные особенности сервиса ФСИНДЕНЬГИ.РФ по переводу денег заключенным

фсинденьги.рф

Зачастую случаются ситуации, когда родной человек оказывается под следствием или осужден. В таком случае родственники и близкие друзья стараются помочь ему пройти такой крайне сложный период в жизни, оказывая ему не только моральную поддержку, но также финансовую помощь.

Еще сравнительно недавно перевод денежных средств человеку, находящемуся в каком-либо из учреждений ФСИН РФ, представлял собой целую проблему. Можно было сделать это либо посредством почтового перевода, либо выполнить взнос персонально в кассу учреждения. К счастью, в наши дни существует широкий спектр специальных интернет-сервисов, которые помогают сделать денежный перевод в любые ИК или СИЗО. Все эти ресурсы работают приблизительно одинаково, правда, существует все же ряд нюансов, которые могут оказаться для отправителей и адресатов крайне важными.

В нашей статье мы остановимся на рассмотрении одного из самых надежных и проверенных сервисов по переводу денег заключенным - ФСИНДЕНЬГИ.РФ.

ФСИНДЕНЬГИ.РФ – удобство использования.

Помимо того что представленный сервис предлагает невысокие процентные вознаграждения за перевод, он также очень удобен для пользования, что в особенности радует всех его пользователей.

Система ФСИНДЕНЬГИ.РФ отличается предельно простым, понятным и удобным интерфейсом, причем не только для настольных компьютеров, но также для мобильных смартфонов и планшетов. В данной системе просто нельзя запутаться и сделать что-либо неправильно. Вдобавок, на ФСИНДЕНЬГИ.РФ имеется возможность зарегистрировать персональный кабинет, в котором будет храниться вся история выполненных денежных переводов. Единственным минусом можно назвать тот момент, что на этом сервисе отсутствует онлайн-консультант. Однако, в нем нет острой потребности, поскольку здесь все настолько просто и предельно доступно для понимания, что разобраться сможет даже самый неискушенный пользователь.

Назовем несколько уникальных особенностей, которые присущи сервису ФСИНДЕНЬГИ.РФ, которых при этом нет у других систем:

  1. наличие возможности при необходимости отменить сделанный перевод;
  2. наиболее удобный принцип выбора необходимого учреждения: изначально идут все СИЗО, после чего ИК. Это означает, что допустить ошибку и отправить денежные средства не в ИК, а в СИЗО за таким же номером почти невозможно. Вдобавок, все учреждения, кроме номера, имеет подпись, то есть наименование близлежащего населенного пункта или же распространенное название;
  3. наличие возможности следить за передвижением сделанного перевода – на любой стадии перемещения денежных средств приходит уведомление;
  4. при оформлении перевода сервис осуществляет вывод краткой справки, в которой указана информация об учреждении: адрес ее местонахождения, начальник, телефонные номера. Кроме дополнительной гарантии, что денежные средства отправятся, куда необходимо, имеется возможность связаться напрямую с учреждением и задать необходимые вопросы.

В завершение заметим, что сервис ФСИНДЕНЬГИ.РФ имеет мобильный вариант для операционных систем IOS и Android.

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