Псковские приставы отправили на родину жительницу Конго

09:53, 23 сентября 2019, ПАИ

Псковские приставы отправили на родину жительницу Конго. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Выяснилось, что гражданка Конго находится на территории России с 2016 года. Ранее у неё были оформлены все соответствующие документы для нахождения в стране, но в 2018 году все сроки по документам закончились.

В конце концов суд вынес решение о назначении женщине наказания в виде штрафа и административного выдворения за пределы России. До выдворения гражданка Конго находилась в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ.

Судебные приставы сопроводили жительницу Конго в Санкт-Петербург и далее в Стамбул (Турция). Из Стамбула гражданка отправилась в Конго.