Вице-губернатор поручил увеличить темп реконструкции псковской областной библиотеки

12:08, 23 сентября 2019, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил увеличить темп работ на строительной площадке областной универсальной научной библиотеки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ход реконструкции вице-губернатор проконтролировал вместе с директором управления капитального строительства Сергеем Калининым и генеральным директором подрядной организации «Квант» Сергеем Лисициным. Последний рассказал, что на данный момент ведется устройство системы вентиляции и дымоудаления, электроснабжения, монтаж систем канализации и водоснабжения, отопления. Вблизи здания рабочие проводят планировку и благоустройство территории, отделочные работы, монтируют систему ливневой канализации.

Сергей Калинин констатировал, что подрядчик активизировал работу на площадке, однако отстает от намеченного графика.

В связи с этим Василий Осипов поручил управлению капстроительства помочь генеральному подрядчику с поиском субподрядных организаций. Это поможет увеличить количество работников на объекте и нарастить темп работ. Заместитель губернатора заявил о необходимости сдачи объекта в обозначенный срок.

Следующее выездное совещание на площадке реконструкции библиотеки намечено на начало октября.

Псковскую областную универсальную научную библиотеку построили в 1962 году, с того момента здание ни разу капитально не ремонтировали. В 2018 году началась реконструкция в рамках подготовки и проведения 39-х Международных Ганзейских дней, которые состоялись в Пскове с 27 по 30 июня. Реализацию социально значимого проекта контролирует губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Благодаря его работе с Правительством РФ из федерального бюджета были выделены средства на проведение работ - 214 млн рублей в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.