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Общество

Вице-губернатор поручил увеличить темп реконструкции псковской областной библиотеки

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил увеличить темп работ на строительной площадке областной универсальной научной библиотеки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ход реконструкции вице-губернатор проконтролировал вместе с директором управления капитального строительства Сергеем Калининым и генеральным директором подрядной организации «Квант» Сергеем Лисициным. Последний рассказал, что на данный момент ведется устройство системы вентиляции и дымоудаления, электроснабжения, монтаж систем канализации и водоснабжения, отопления. Вблизи здания рабочие проводят планировку и благоустройство территории, отделочные работы, монтируют систему ливневой канализации.

Сергей Калинин констатировал, что подрядчик активизировал работу на площадке, однако отстает от намеченного графика.

В связи с этим Василий Осипов поручил управлению капстроительства помочь генеральному подрядчику с поиском субподрядных организаций. Это поможет увеличить количество работников на объекте и нарастить темп работ. Заместитель губернатора заявил о необходимости сдачи объекта в обозначенный срок.

Следующее выездное совещание на площадке реконструкции библиотеки намечено на начало октября.

Псковскую областную универсальную научную библиотеку построили в 1962 году, с того момента здание ни разу капитально не ремонтировали. В 2018 году началась реконструкция в рамках подготовки и проведения 39-х Международных Ганзейских дней, которые состоялись в Пскове с 27 по 30 июня. Реализацию социально значимого проекта контролирует губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Благодаря его работе с Правительством РФ из федерального бюджета были выделены средства на проведение работ - 214 млн рублей в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.

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