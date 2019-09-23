Асфальт провалился на набережной реки Великой в Пскове
В Пскове на набережной реки Великой провалилось асфальтовое покрытие. Жители города просят как можно скорее заделать яму. Соответствующее обращение написал пскович Иван Васильев на сайте губернатора Псковской области ведерников.рф.
По мнению обратившегося, провал асфальта представляет опасность для пешеходов. «В сам провал можно упасть и разбиться, кроме того размер провала может увеличиться, - написал он. - С учетом такого провала у меня есть серьезные опасения, что в определенных местах набережная реки Великой в Пскове «висит в воздухе» и может обвалиться под пешеходом».
Пскович просить провести комплексное обследование набережной реки Великой на предмет «воздушных ям» под асфальтом.
Ответственным за разрешение вопроса назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.