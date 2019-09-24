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Общество

Эксперт: Около 30 дорог в Пскове не оснащены тротуарами

В Пскове около 30 дорог не оснащены тротуарами. Об этом заявил начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-live 24 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Владимира Папорта, вопросом о тротуаре на улице Труда ведомство озабочено еще с 2015 года, информация была направлена в городскую администрацию. При этом начальник ГИБДД подчеркнул, что существуют и более опасные участки.

На Запсковье проблема связана еще и с застройкой нового микрорайона. ГИБДД, с сожалением отметил Владимир Папорт, не может изначально посмотреть проект освоения территории для указания недочетов.

Он считает, что необходимо учитываать перспективу развития городского пространства и поблагодарил главного архитектора Пскова Евгения Скачкова за проектирование шестиполосной дороги на Рижском проспекте с учетом дальнейшего роста Пскова.

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