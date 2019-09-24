Три «круга» появятся на улице Леона Поземского в Пскове после реконструкции

13:08, 24 сентября 2019, ПАИ

В Пскове на улице Леона Поземского после реконструкции будут созданы три круга для организации движения транспорта. Об этом заявил начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-live 24 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Круги» появятся на пересечении Леона Поземского с улицей Труда, Леона Поземского – Шоссейная – Алмазная и Леона Поземского – Ваулиногорское шоссе.

По словам Владимира Папорта, кроме этого для снижения напряженности на данном участке дорога будет разделена на четыре полосы.