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Владимир Папорт: ГИБДД контролирует безопасность на дорогах, а не строит их

ГИБДД контролирует безопасность на дорогах, а не строит их, заявил начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 24 сентября, отвечая на вопрос об отсутствии «лежачего полицейского» на улице Плехановский Посад в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник ГИБДД уточнил, что ранее на городской комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение об установке искусственной неровности, поэтому указанный вопрос следует направить в муниципалитет.

Владимир Папорт подчеркнул, что Госавтоинспекция рассматривала ввод кругового движения у здания областной прокуратуры в Пскове (улица Плехановский Посад, 6) еще в 2015-2016 годах, но при его установке придется «пожертвовать» частью парковой зоны с двух сторон.

«Пока на это город Псков не пошел, но мысли по реализации кругового движения остаются», — отметил он и добавил, что началась реконструкция перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной, где будет организовано круговое движение диаметром 40 метров. При этом на круге будут две полосы для движения.

По его словам, круговое движение — это снижение аварийности. Владимир Папорт уточнил, на площади Героев-десантников и площади Победы, где введено круговое движение, нулевая аварийность.

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