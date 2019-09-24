Начальник Псковского ГИБДД: Мы работаем с «Убитыми дорогами» в одном направлении

13:44, 24 сентября 2019, ПАИ

«В настоящий момент у нас полное понимание и конструктивная работа, мы идём в одном направлении - обеспечение безопасности на дорогах», - заявил начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 24 сентября, отвечая на вопрос о сотрудничестве ведомства с общественной организацией «Убитые дороги Пскова».

По словам Владимира Папорта, когда появились «Убитые дороги», то организация была «антиподом» органов власти и ГИБДД, но у активистов поменялось мнение после того, как они поработали вместе с экипажем Госавтоинспенкции. «Они поняли, что мы делаем то, что можем сделать на данном этапе», - отметил Владимир Папорт.

Он добавил, что общественники – это реальные помощники в обеспечении дорожной безопасности.