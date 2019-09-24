Эксперт: Самоуверенность на дорогах подводит псковичей и приводит к ДТП

13:18, 24 сентября 2019, ПАИ

Самоуверенность на дорогах подводит псковичей и приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Об этом заявил начальник ГИБДД по Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-live 24 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Папорт напомнил, что ГИБДД является органом, который принимает экзамены и оценивает качество обучения. Он отметил, что по статистике только 2% из общего количества ДТП совершают водители с опытом вождения до 2 лет. А большая часть аварий происходит с псковичами, у которых стаж вождения от 5 до 10 лет.

По его мнению, это связано с тем, что молодые водители заботятся о строгом соблюдении правил дорожного движения, а водители со стажем настолько в себе уверены, что при управлении транспортом у них наступает мнимая самоуверенность, которая и приводит к дорожно-транспортным происшествиям. «Иначе как преступная халатность я это назвать никак по-другому не могу», - отметил Владимир Папорт.