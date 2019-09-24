Порядка 400 уличных фонарей в Пскове модернизировали

13:21, 24 сентября 2019, ПАИ

Порядка 400 уличных ламповых фонарей в Пскове заменили на светодиодные в 2019 году, сообщил начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт в прямом эфире ПАИ-live 24 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это плановая работа администрации Пскова», — подчеркнул он.

По его словам, в августе проведена оценка проезжей части основных магистралей в Пскове. «По первому акту были недочеты, но второй акт я пока прокомментировать не могу», — пояснил Владимир Папорт и добавил, что администрация Пскова проделывает огромную работу в этом направлении.

Начальник Госавтоинспекции Пскова добавил, что ранее в отношении городской администрации было составлено 13 административных протоколов по тем нарушениям содержания улично-дорожной сети, которые стали причинами дорожно-транспортных происшествий.