Анатолий Мультах: Общественная палата ведет положительный диалог с «Титан-Полимером»

15:21, 24 сентября 2019, ПАИ

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах дал положительную оценку выстроенному диалогу между членами Палаты и предприятием «Титан-Полимер».

«Отношения строятся на взаимопонимании. Диалог могу назвать положительным. Директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко и его подчиненные охотно идут на контакт, предоставляют все необходимые документы и материалы», - заявил он в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Анатолия Мультаха, на прошлой неделе на заседании рабочей группы Общественной палаты Псковской области состоялась встреча с Германом Петрушко. Удалось обсудить вопрос наличия экологической экспертизы. По словам директора предприятия, в сентябре станут известны результаты экспертизы.

«На мой взгляд, у нас взаимоотношения нормальные. Они достаточно уважительно относятся ко всем вопросам Общественной палаты, нас это радует. Так что я пока тревоги не вижу», - заключил Анатолий Мультах.

Завод «Титан-Полимер», который планируется построить в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе, будет производить ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку. Общий объём инвестиций составляет почти 14 млрд рублей. На предприятии и в смежных производствах будут созданы порядка 2 тысяч рабочих мест.

По поручению губернатора Псковской области строительству предприятия должна предшествовать экспертиза. Только в случае положительного решения экспертов проект может быть реализован в регионе, подчеркивал Михаил Ведерников.