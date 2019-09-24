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Общество

10 орудий лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

За прошедшую неделю с 16 по 22 сентября госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 7,5 килограмма водных биоресурсов и 10 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 5 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 19 тысяч рублей. Взыскать удалось 14,5 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 195 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 292 тысячи 300 рублей.

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