10 орудий лова изъяли у псковских браконьеров за неделю

15:32, 24 сентября 2019, ПАИ

За прошедшую неделю с 16 по 22 сентября госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 7,5 килограмма водных биоресурсов и 10 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 5 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 19 тысяч рублей. Взыскать удалось 14,5 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 195 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 292 тысячи 300 рублей.