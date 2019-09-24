Состоялась инаугурация главы Усвятского района

16:07, 24 сентября 2019, ПАИ

Инаугурация главы Усвятского района Дмитрия Петрова состоялась в Усвятах 24 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В церемонии инаугурации приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты регионального парламента, депутаты районного Собрания, представители политических партий и общественных организаций, духовенства, руководители предприятий и учреждений, жители Усвятского района.

Заместитель председателя ТИК Анна Бояринова отметила, что на выборах 8 сентября Дмитрия Петрова, который ранее был заместителем главы администрации муниципалитета и шёл от партии «Единая Россия», поддержали 92,69% избирателей. Она озвучила постановление о регистрации избранного главы района и вручила Дмитрию Петрову удостоверение руководителя муниципалитета. После этого он принёс присягу.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил местных жителей за проявленную активность в голосовании на выборах. «Это оценка Дмитрия Петрова и всей команды администрации района, области», — отметил он и поблагодарил предыдущего главу района Виктора Иващенко за проделанную работу. По словам губернатора, новому главе района оставлен «неплохой задел, и ему теперь будет проще».

«Впереди большая совместная работа, которой нужно оправдывать доверие жителей района, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Главным залогом успеха будет наша совместная работа, нужно ориентироваться на мнение жителей района, профессионально работать своей командой и находиться во взаимодействии с органами исполнительной и законодательной властей».

Губернатор пообещал оказать новоиспеченному главе района поддержку и вручил ему планкетку с критериями оценки высших лиц исполнительной власти.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов также поблагодарил Виктора Иващенко за его честную и добросовестную работу. Он акцентировал внимание на преемственности и напомнил, что Дмитрий Петров долгое время был заместителем главы района и вел активную работу. «Все это легло в его копилку, практический опыт», — добавил он.

Александр Котов выразил надежду на конструктивную совместную работу, и на то, что Дмитрий Петров оправдает оказанное ему доверие. Главе района председатель регионального парламента подарил часы с символикой Собрания и гербом Псковской области.

Председатель ассоциации совета муниципальных образований Псковской области Валентина Понизовская подчеркнула колоссальный успех Дмитрия Петрова на выборах и огромное доверие избирателей. «Уверена, что он не подведет избирателей и сделает все, что в его силах, чтобы жителям Усвятского района жилось лучше», — отметила она и пожелала здоровья, сил и терпения.

Дмитрий Петров поблагодарил всех за теплые слова и поздравления, а жителей — за оказанное 8 сентября доверие. «Я это ценю и буду ценить в дальнейшем», — подчеркнул он.

По словам руководителя муниципалитета, он понимает, что предстоит трудная работа, но уверен, что «вместе, одной командой, все задачи выполнят». Дмитрий Петров напомнил, что скоро Усвяты будут праздновать 1000-летие. «Это важное событие для Усвятского края надо торжественно отметить», — добавил он.