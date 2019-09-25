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Кинопремьеры недели: Александр Петров изображает спецагента в триллере «Герой», а Брэд Питт летит «К звездам»
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Кинопремьеры недели: Александр Петров изображает спецагента в триллере «Герой», а Брэд Питт летит «К звездам»

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: Брэд Питт разыскивает отца в бескрайнем космосе в новой картине Джеймса Грэя «К звёздам» и «Герой» - отечественный шпионский блокбастер с Александром Петровым от сценариста «Движения вверх» и «Легенды №17».

 

«К звёздам»

Новое творение Джеймса Грэя, режиссера фильма «Затерянный город Z» - картине об одиночестве на чужой земле, одержимости, поисках истины, вечной теме отцов и детей. «К звёздам» - тоже, можно сказать, посвящен всем этим бесконечно актуальным лейтмотивам и теперь Грэй выступил с ними в жанре научной фантастики, перенеся действие истории в бескрайние космические глубины. Астронавт Рой Макбрайд (Брэд Питт) когда-то потерял собственного отца Клиффорда (Томми Ли Джонс) – тот 16 лет назад улетел искать новую жизнь и теперь якобы записан как погибший.

Во время очередной важной миссии на огромной антенне, что «растет» прямо из Земли, происходит выброс солнечной энергии: Рой чуть не погибает, но этот случай наводит его на мысль, что отец еще жив: ведь его когда-то отправили именно на границу Солнечной системы. В поисках Клиффорда, Рою предстоит посетить с официальным визитом Луну, Марс и Нептун.

Картина Грэя боролась за «Золотого льва» в конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля этого года, но у «Джокера» Тодда Филлипса карты оказались сильнее. В итоге Джеймс Грэй так и уехал с Лидо без наград.

В прокате с 26 сентября.

 

«Герой»

Шпионский триллер, не побоимся этого слова, блокбастер Карена Оганесяна (не переживайте, если это имя вам ничего не говорит) с Александром Петровым в духе всевозможных «борнов», «бондов», «миссий», «красных воробьев», со «взрывной блондинкой» Светланой Ходченковой и обещавшим завязать с актерской карьерой после отвратительного «Миллиарда» бородатым Владимиром Машковым.

Выращенный в пробирке европейской школы Службы внешней разведки спецагент (с самой патриотической фамилией во вселенной) Андрей Родин (Александр Петров) решает после закрытия спецшколы залечь на дно. Но его покой нарушает отец – Олег (Владимир Машков): ранее он считался мертвым, а теперь по телефону предупреждает Андрея о головорезах, которые желают его «убрать». Андрей отчаянно пускается в бега, встретив на своем пути «одноклассницу» по школе шпионов – Машу (Светлана Ходченкова).

Всю эту уже до боли знакомую всем историю с подобающим ей вычурным сине-желтым цветокором написал самый известный и техничный на сегодняшний день отечественный сценарист Николай Куликов, отвечавший за недавние разнообразные «хиты» - от ура-спортивных - «Движение вверх», «Легенда №17», до комедийных - «Горько!», «Я худею». 

В прокате с 26 сентября.

 

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Муслим Камалов
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