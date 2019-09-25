0
17:50
ФОТОФАКТ: Лесовоз вылетел с трассы и перевернулся в Псковской области
16:26
Обвиняемый в гибели 6-летней псковички мотоциклист предстанет перед судом 26 сентября
11:58
Начался ПАИ-live с начальником ГИБДД (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
17:06
Начальник псковской Госавтоинспекции станет гостем ПАИ-live
09:10
Пропавшего в лесу тракториста ищут в Стругокрасненском районе
09:43
Два автомобиля съехали в траншею в Великих Луках
16:41
Более миллиона рублей перевела жительница Новосокольников мошенникам
Еще новости
Происшествия

Трактор украли со стоянки в Великолукском районе

Со стоянки в поселке Троица Великолукского района пропал трактор «МТЗ-82», цепи против скольжения к нему и другое имущество. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в краже подозревается 42-летний безработный ранее судимый житель Великолукского района.

Он уже дал признательные показания. Похищенная техника изъята, ведётся проверка.

В Острове с чердака дома по улице 1 Мая совершена кража сварочного аппарата, «болгарки» и перфоратора. Ущерб превысил 12 тысяч рублей. Похитителем оказался 47-летний безработный, судимый острович. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках из частного дома по улице Литвиниховской неизвестный злоумышленник похитил два газовых баллона, изделия из металла, триммер, два алюминиевых бака и металлическую лестницу. Вором оказался проживающий по соседству 30-летний безработный, судимый великолучанин. Часть похищенного изъята, полицейские ведут следствие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Лесовоз вылетел с трассы и перевернулся в Псковской области
25 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Лесовоз вылетел с трассы и перевернулся в Псковской области
Обвиняемый в гибели 6-летней псковички мотоциклист предстанет перед судом 26 сентября
25 сентября 2019
Обвиняемый в гибели 6-летней псковички мотоциклист предстанет перед судом 26 сентября
Начался ПАИ-live с начальником ГИБДД (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
24 сентября 2019
Начался ПАИ-live с начальником ГИБДД (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Начальник псковской Госавтоинспекции станет гостем ПАИ-live
23 сентября 2019
Начальник псковской Госавтоинспекции станет гостем ПАИ-live
Пропавшего в лесу тракториста ищут в Стругокрасненском районе
23 сентября 2019
Пропавшего в лесу тракториста ищут в Стругокрасненском районе
Два автомобиля съехали в траншею в Великих Луках
22 сентября 2019
Два автомобиля съехали в траншею в Великих Луках
Более миллиона рублей перевела жительница Новосокольников мошенникам
20 сентября 2019
Более миллиона рублей перевела жительница Новосокольников мошенникам
Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе
18 сентября 2019
Многочисленные переломы получил водитель автомобиля, попавшего в ДТП из-за разрушения моста в Себежском районе

Идет загрузка...