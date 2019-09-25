Трактор украли со стоянки в Великолукском районе

18:22, 25 сентября 2019, ПАИ

Со стоянки в поселке Троица Великолукского района пропал трактор «МТЗ-82», цепи против скольжения к нему и другое имущество. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в краже подозревается 42-летний безработный ранее судимый житель Великолукского района.

Он уже дал признательные показания. Похищенная техника изъята, ведётся проверка.

В Острове с чердака дома по улице 1 Мая совершена кража сварочного аппарата, «болгарки» и перфоратора. Ущерб превысил 12 тысяч рублей. Похитителем оказался 47-летний безработный, судимый острович. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках из частного дома по улице Литвиниховской неизвестный злоумышленник похитил два газовых баллона, изделия из металла, триммер, два алюминиевых бака и металлическую лестницу. Вором оказался проживающий по соседству 30-летний безработный, судимый великолучанин. Часть похищенного изъята, полицейские ведут следствие.