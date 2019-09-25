Крупнейший «Магнит семейный» откроется в Пскове
Самый крупный в Пскове по площади торгового зала «Магнит семейный» скоро откроется в Fjord Plaza, сообщается в Instagram торгово-развлекательного центра.
Покупателей ожидает большое разнообразие ассортимента, яркий дизайн внутреннего пространства, удобное зонирование, готовые решения для завтрака, обеда и ужина, а также выпечка собственного производства. «И, главное, приятное ценообразование!» – подчеркнули в ТРЦ.
Помимо этого, в «Fjord Plaza готовится к открытию кинотеатр премиум-класса «Silver Cinema». С вакансиями можно ознакомиться на сайте Fjord Plaza.