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Общество

Крупнейший «Магнит семейный» откроется в Пскове

Самый крупный в Пскове по площади торгового зала «Магнит семейный» скоро откроется в Fjord Plaza, сообщается в Instagram торгово-развлекательного центра.

Покупателей ожидает большое разнообразие ассортимента, яркий дизайн внутреннего пространства, удобное зонирование, готовые решения для завтрака, обеда и ужина, а также выпечка собственного производства. «И, главное, приятное ценообразование!» – подчеркнули в ТРЦ.

Помимо этого, в «Fjord Plaza готовится к открытию кинотеатр премиум-класса «Silver Cinema». С вакансиями можно ознакомиться на сайте Fjord Plaza.

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