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Общество

МЧС: В каждом третьем случае гибели на пожарах в Псковской области причиной возгорания оказывается неисправность печей

В 2018 году в Псковской области в каждом третьем случае гибели людей на пожарах причиной возгорания была неисправность печного оборудования. Всего за год в огне погибли 93 человека. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин в ходе прямого эфира проекта ПАИ-live 26 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Якунин отметил, что за прошлый год в регионе зарегистрированы 114 пожаров по причине нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. На них погибли 30 человек.

Замначальника ГУ МЧС России по Псковской области отметил, что с началом отопительного сезона возрастает количество пожаров по причине неисправности печного и другого отопительного оборудования. По его словам, количество таких пожаров возрастает в два раза. При этом он отметил, что в основном в этот период года пожары происходят в жилых домах в сельской местности вдали от райцентров.

Владимир Якунин подчеркнул, что псковичи должны постоянно следить за своими печками. «Со временем появляются щели в дымоходах, откуда могут выйти искры и воспламенить рядом находящиеся предметы. Дверцы печей могут начать вываливаться», - сказал он и отметил, что печам необходим квалифицированный ремонт и побелка.

«Если топка печи проводится на постоянной основе, необходимо регулярно очищать дымоход от сажи», - подчеркнул специалист.

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