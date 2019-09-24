Как топить, чтоб не сгореть: ПАИ-live c замначальника псковского управления МЧС

18:17, 26 сентября 2019, ПАИ

26 апреля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин. С началом отопительного сезона в МЧС готовятся к участившимся из-за неправильный эксплуатации печей и электрообогревателей пожарам. По статистике, треть погибших в огне жителей региона стали жертвами собственной беспечности в обращении с отопительными приборами.

В эфире ПАИ-live Владимир Якунин оценил тяжесть последствий таких пожаров, рассказал, как максимально обезопасить себя от подобных случаев и объяснил, что в случае возгорания делать, пока не приехали пожарные.