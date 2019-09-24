0
 

Как топить, чтоб не сгореть: ПАИ-live c замначальника псковского управления МЧС

26 апреля гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин. С началом отопительного сезона в МЧС готовятся к участившимся из-за неправильный эксплуатации печей и электрообогревателей пожарам. По статистике, треть погибших в огне жителей региона стали жертвами собственной беспечности в обращении с отопительными приборами.

В эфире ПАИ-live Владимир Якунин оценил тяжесть последствий таких пожаров, рассказал, как максимально обезопасить себя от подобных случаев и объяснил, что в случае возгорания делать, пока не приехали пожарные.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Как топить, чтоб не сгореть: ПАИ-live c замначальника псковского управления МЧС МЧС: В каждом третьем случае гибели на пожарах в Псковской области причиной возгорания оказывается неисправность печей Начался ПАИ-live с замначальника псковского управления МЧС (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Замначальника регионального управления МЧС станет гостем ПАИ-live Начальник Псковского ГИБДД: Мы работаем с «Убитыми дорогами» в одном направлении Порядка 400 уличных фонарей в Пскове модернизировали Эксперт: Самоуверенность на дорогах подводит псковичей и приводит к ДТП Три «круга» появятся на улице Леона Поземского в Пскове после реконструкции В Пскове снизилось количество ДТП Эксперт: Около 30 дорог в Пскове не оснащены тротуарами
Посмотреть все материалы сюжета >>>


Идет загрузка...