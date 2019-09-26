Пассажирскую платформу реконструируют на псковском вокзале

18:15, 26 сентября 2019, ПАИ

В Пскове на вокзале реконструируют пассажирскую платформу. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Октябрьской железной дороги (ОЖД) – филиала ОАО «РЖД» Михаил Боков 26 сентября в Псковском областном Собрании на совещании депутатов с руководством ОЖД, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В ходе обсуждения депутат Марина Борисенкова обратила внимание на неприспособленность платформы на псковском вокзале для посадки и высадки пассажиров в инвалидном кресле: подняться на пешеходный мост для человека с ограниченными возможностями здоровья вообще невозможно.

Представители ОЖД признали наличие проблемы, отметив, что работа по созданию доступной среды активно ведётся. Михаил Боков рассказал о ближайших планах по реконструкции пассажирской платформы на псковском вокзале, в результате которой она станет значительно выше. Проектирование такой платформы планируется в 2020 году, строительство – в 2021 году.

Он также проинформировал о специальном сервисе – на сайте РЖД можно оставить предварительную заявку и для пассажира-инвалида будет выделен сопровождающий, который окажет необходимую помощь при посадке в поезд.