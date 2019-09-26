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Общество

Псковичей приглашают привиться от гриппа

Псковская городская поликлиника проводит вакцинацию против гриппа. Как сообщили Псковскому агентству информации в поликлинике, обращаться можно к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресам:

В офисах врача общей практики:

По субботам следует обращаться в поликлиники №1, 2, 3 к дежурному врачу-терапевту с 8:00 до 14:00 или в отделение профилактики с 8:00 до 13:00.

Кроме того, в Пскове проводится и выездная вакцинация на мобильном ФАПе по субботам с 10:00 до 15:00 и по воскресеньям с 10:00 до 14:00. Привиться можно бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.

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