Псковичей приглашают привиться от гриппа

19:27, 26 сентября 2019, ПАИ

Псковская городская поликлиника проводит вакцинацию против гриппа. Как сообщили Псковскому агентству информации в поликлинике, обращаться можно к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет в рабочие дни с понедельника по пятницу по адресам:

поликлиника №1: улица Кузнецкая, 19, кабинеты №10 и №12, с 8:00 до 16:00, телефон 66-53-29, 66-53-50, или к участковому терапевту с 8:00 до 19:00;

поликлиника №2: улица Коммунальная, 23, кабинет №4, с 8:00 до 18:00, телефон 56-96-98 -регистратура, или в отделение профилактики с 8:00 до 15:30;

поликлиника №3: улица Индустриальная, 8, кабинет №7, с 8:00 до 18:00, кроме среды (в среду с 8:00 до 14:00), по средам с 14:00 до 18:00 в кабинете терапевта, а также в кабинете №24 ежедневно с 8:00 до 12:00, телефон 53-62-14 - отделение профилактики.

В офисах врача общей практики:

Сиреневый бульвар, 9, с 9:00 до 12:00, телефон 56-57-31;

Улица Николая Васильева, 83а, с 8: до 13:00, телефон 73-42-33 - по расписанию работы врача общей практики;

Улица Киселева, 8, с 8:00 до 17:00, телефон 29-83-60 - регистратура, 29-83-66 - телефон процедурного кабинета;

Улица Алехина, 10, с 8:00 до 12:00, телефон 75-00-89.

По субботам следует обращаться в поликлиники №1, 2, 3 к дежурному врачу-терапевту с 8:00 до 14:00 или в отделение профилактики с 8:00 до 13:00.

Кроме того, в Пскове проводится и выездная вакцинация на мобильном ФАПе по субботам с 10:00 до 15:00 и по воскресеньям с 10:00 до 14:00. Привиться можно бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.