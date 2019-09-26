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Общество

Состоялась премьера клипа участников псковской группы Drum&Jazz

Состоялась премьера клипа «Матрёшка» проекта «Йода», участники которого стали победителями всероссийского конкурса уличных музыкантов Street Stars в составе псковской группы Drum&Jazz. Об этом Псковскому агентству информации сообщила солистка группы Елизавета Степанова.

Клип псковской группы можно посмотреть в официальной группе Drum&Jazz в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи сети уже делятся первыми впечатлениями от клипа.

«Красиво, стильно, модно, профессионально! Лиза молодец, команда молодец! Ждём на большой сцене», - написала Елена Бакун. Также некоторые пользователи отмечают креативный подход к исполнению песни и самому клипу.

В ноябре псковская группа Drum&Jazz разделила с группой The Maya Secret из Ленинградской области победу во всероссийском конкурсе уличных музыкантов Street Stars. Победитель конкурса был определен в результате голосования на странице проекта Street Stars в социальной сети «ВКонтакте», которое шло параллельно с трансляцией концерта финалистов конкурса. Главным призом конкурса стал сертификат на профессиональную запись мини-альбома и контракт с лэйблом Universal Music Group.

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