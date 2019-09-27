5 млрд выделит Фонд соцстрахования на санаторное оздоровление предпенсионеров в 2020 году

09:53, 27 сентября 2019, ПАИ

5 млрд рублей на санаторно-курортное лечение граждан предпенсионного возраста, которые трудятся на вредных и опасных производствах, предусмотрел Фонд социального страхования (ФСС) в своем бюджете на 2020 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя департамента страхования профессиональных рисков ФСС Игоря Барановского.

В этом году на эти цели была выделена аналогичная сумма. «На 2020 год тоже 5 млрд рублей. Мы оставляем те же деньги, потому что выполнен бюджет не в полном объеме по этой статье расходов», - пояснил он.

Игорь Барановский уточнил, что путевка приобретается Фондом социального страхования, а работодателю необходимо лишь заплатить налог в зависимости от стоимости путевки.

По его словам, только 1,75 млрд руб. из выделенных 5 млрд рублей израсходовано в 2019 году на санаторно-курортное лечение граждан предпенсионного возраста, лечение получили 41 тыс. человек, которые работают на вредных производствах.

«Пять тысяч страхователей обратились по всей России, 41 тыс. человек получили санаторно-курортное лечение на сумму 1,75 млрд рублей из 5 млрд рублей. Я хочу сказать, что в целом региональными отделениями в этом году выполнена статья расходов на 30%. Это очень низкий процент», - добавил Игорь Барановский.