Топ-3 дебетовых карт с бесплатным обслуживанием в Пскове

13:57, 27 сентября 2019, ПАИ

На рынке есть банки, выдающие дебетовые карты с бесплатным обслуживанием. Если стандартно плата составляет около 600-1000 рублей за год, здесь ее нет вообще. Клиент пользуется пластиком, выполняет стандартные операции и ни копейки не платит за обслуживание. Такие продукты востребованы среди жителей Пскова, поэтому рассмотрим лучшие варианты.

1. Банк Тинькофф, дебетовая карта «Black»

Одна из самых популярных дебетовых карт на российском рынке. Банк Тинькофф выдает платежные средства удаленно, жители Пскова получают готовые к использованию продукты курьерской доставкой. Плата за обслуживание не берется, если клиент хранит на карте или вкладе больше 30000 рублей. Кроме этого карточка имеет и другие важные преимущества:

возможность начисления до 10% годовых на остаток клиентских средств;

кэшбэк в 1% за все покупки и 5% за покупки в бонусных категориях;

бесплатные переводы на другие карты через банкинг;

обналичивание без комиссии в любых банках мира.

Подробности о дополнительных возможностях карты можно узнать по телефону горячей линии 8 800 555-77-78.

В городе Псков установлено 3 банкомата банка Тинькофф, но снимать наличные можно банкомате любого банка до 1 млн. рублей за один раз.

2. Райффайзен Банк, дебетовая карта «#ВСЁСРАЗУ»

Еще одна выгодная карта с бесплатным обслуживанием и выгодным бонусным функционалом. Райффайзенбанк также использует метод удаленной выдачи карты, т.к. отделений банка в Пскове нет, но есть 17 банкоматов банков-партнеров (Россельхозбанк, Открытие и Росбанк), где можно без комиссии снимать наличные. Вы может подать на нее заявку онлайн и получить готовое платежное средство курьером в удобное время. Важные преимущества:

бесплатное обналичивание в многочисленных партнерских банкоматах;

высокий кэшбэк до 3,9%, который распространяется на все покупки;

есть возможность привязать накопительный счет и получать по нему доходность в 5,5% годовых. Переводы между картой и этим счетом бесплатные.

Подробности можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-700-17-17.

3. Банк Открытие, дебетовая карта «Opencard Премиум»

Это премиальная карта, обслуживание которой может быть бесплатным при выполнении установленных баком требований. Например, если клиент хранит на счетах Открытия минимум 600000 и расходует безналично по карте минимум 50000 рублей. Продукт премиальный, поэтому и опции соответствующие:

кэшбэк за все покупки до 3%

бесплатная выдача до 5-ти дополнительных карт;

бесплатная страховка для путешественников;

бесплатное обналичивание по всему миру;

трансфер, консьерж-сервис, обслуживание в ВИП-зонах и другие премиальные услуги.

В городе Псков доступны два отделения банка, где можно забрать карту и 32 банкомата, включая банкоматы банка-партнера – Альфа-Банк.

Отделения Банка Открытие в Пскове:

Октябрьский пр-кт, д. 44, пом. 2001

ул. Некрасова, д. 38/25, пом. 1006, пом.1007

График работы: Пн-Пт: 09.00-19.00, Сб: 10.00-17.00, Вс: выходной. Телефон: 8 800 444-44-00

Подробно со всеми картами с бесплатным обслуживанием можно ознакомиться на сайте kredity-v-pskove.ru. Все расположенные там карты доступны для оформления жителям Пскова. Можно выбрать любой продукт и сразу подать интернет-заявку на его выдачу.