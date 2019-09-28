Финалисты регионального конкурса «Лидер года» встретились с Натальей Ильиной и Натальей Плявинской

19:32, 27 сентября 2019, ПАИ

Финалисты регионального кадрового конкурса «Лидер года» встретились с врио ректора Псковского государственного университета Натальей Ильиной и начальником управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Натальей Плявинской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, встреча состоялась на базе Центра студенческих инициатив ПсковГУ 26 сентября.

Участники встречи в неформальной обстановке обсудили результаты конкурса «Лидер года», варианты дальнейшего обучения финалистов, а также перспективы совместной деятельности.

«То, о чем мы договорились, станет еще одним серьезным стимулом для будущих участников конкурса; тот образовательный продукт, который для финалистов будет создан командой университета, в настоящее время не имеет аналогов», – написала Наталья Плявинская в своем Instagram.

Первый региональный кадровый конкурс «Лидер года» прошел в Псковской области с февраля по апрель. В нем приняли участие более 300 человек. По итогам конкурса 10 финалистов, кроме других подарков, получили возможность пройти обучение на базе Псковского государственного университета.