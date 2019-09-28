Юрий Ширяев требует не возводить дополнительный забор вокруг ЖК «Парус De Luxe» в Пскове

20:27, 27 сентября 2019, ПАИ

Автор проекта кампуса Псковского государственного университета и жилого комплекса «Парус De Luxe», архитектор Юрий Ширяев требует не возводить дополнительный забор вокруг жилого комплекса «Парус De Luxe» и не искажать первоначальный проект. Об этом он сообщил в беседе с корресподентом Псковского агентства информации.

Он напомнил, что по проекту, который делался два года назад совместно с реставраторами, генеральным директором ГК «Луг» Яном Лузиными, ПсковГУ и городскими властями, Анастасьевская часовня оставалась в центре общественного пространства, и никакого дополнительного забора вокруг жилого комплекса предусмотрено не было.

«Вокруг нее [часовни] по проекту была обходная дорога, и все это переходило в лесопарк, который сейчас на территории кампуса делается, – пояснил Юрий Ширяев. – И кампус фрагментик этого круга уже начал делать. И тут появляется компания, которую я называю «Шапкин и сыновья», и начинает что-то лепить как у себя дома в огороде. Невзирая ни на что! Какие-то свои кренделя начинают там выписывать. Но это просто безграмотно, потому что у нас есть акцент, есть ось основная, всё остальное уже является диссонирующими элементами – это запрещено законом, прописано в нормативах о работе в исторических городах и так далее».

По словам архитектора, это «глупость на бытовом уровне». «Этот [дополнительный] забор мешает воспринимать красоту нашего города. Там исторический квартал! Народ останавливается и спрашивает: «Что они делают?». Велодорожка втыкается в забор! Объяснений этому я найти не могу. Всё это с упорством реализуется у нас на глазах ежедневно, даже по выходным дням», – сказал Юрий Ширяев и отметил, что в новом проекте десятки нарушений.

«Такое ощущение, что господина Лузина – а я к нему очень хорошо отношусь – подставили», – добавил он.

Юрий Ширяев рассказал, что обратился в комитет по охране памятников. «Там мне сказали, что я прав, и всё там вверх ногами, но они ничего поделать не могут. И посоветовали обратиться к прокурору. Пока будешь писать - уже всё построят!», – посетовал архитектор.

«Я обратился к главному архитектору города. В его лице, как мне показалось, я нашел полное понимание», – заключил Юрий Ширяев.