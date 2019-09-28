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Общество

Конкурсы «Студент года» и «Лидер XXI века» планируется провести в Псковской области в 2020 году

Конкурсы «Студент года», «Лидер XXI века», а также региональные этапы Всероссийской студенческой весны планируется провести в 2020-м году в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом говорилось на рабочей встрече представителей управления общественных проектов и молодежной политики администрации области, Псковского государственного университета, проектного офиса «Команда 2018», комитета по спорту администрации города Псков и Псковского городского молодежного центра 26 сентября.

Кроме этого, участники встречи договорились работать, как единая команда региона в целях повышения эффективности мероприятий для молодежи и оптимизации всех доступных ресурсов. Также достигнута договоренность о совместной организации ряда региональных мероприятий и о системной работе в сфере волонтерства.

Отмечается, что в ближайшее время молодежь города и области сможет принять участие в мероприятиях проектов «Диалог на равных», «Диалоги с героями», а в декабре 2019 года регион направит делегацию лучших добровольцев на Международный форум добровольцев в Москву.

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