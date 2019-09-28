Автомобиль насмерть сбил пешехода в Псковском районе
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Псковском районе вечером 27 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Трагедия произошла, предположительно, в районе пешеходного перехода после деревни Неёлово. Труп пешехода в настоящее время лежит на проезжей части.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают медики, сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория ЭКЦ УМВД России по Псковской области.