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Общество

Минтруд предупредил о предлагающих пособия мошенниках

Минтруд предупредил о мошенниках, которые рассылают объявления о выводе пособий от имени министерства. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что неизвестные через мессенджеры и в социальной сети Facebook рассылают объявление с предложением «вывода денежного пособия на сумму 115 тыс. рублей от Министерства труда и социальной защиты России» для граждан, работавших в 1991-2019 годах. В министерстве подчеркнули, что данная информация является недостоверной, Минтруд не осуществляет рассылку сообщений гражданам.

«Рекомендуем быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах», - говорится в сообщении Минтруда.

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