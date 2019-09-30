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Общество

124 килограмма рыбы изъяты у псковских браконьеров за прошлую неделю

За прошедшую неделю с 23 по 29 сентября госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 124 килограмма водных биоресурсов и 20 незаконных орудий лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 8 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 32 тысячи рублей. Взыскать удалось 8,5 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 223 административных правонарушения и наложили штрафов на сумму 463 тысячи 350 рублей.

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