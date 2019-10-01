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Спорт

Президент федерации мотоспорта станет гостем ПАИ-live

1 октября в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет президент Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев.

Псковские мотоциклисты готовятся к традиционным соревнованиям — в октябре пройдет этап регионального чемпионата по мотокроссу. Этот турнир ежегодно привлекает не только местных спортсменов. Трасса в песчаных карьерах Ваулиных Гор считается одной из лучших в стране, поэтому в Псков приезжают именитые гонщики Северо-Запада России.

Во время прямой видеотрансляции из редакции Псковского агентства информации Алексей Караваев расскажет о состоянии и перспективах мотоспорта в регионе, о последних достижениях псковских спортсменов. Вопросы Алексею Караваеву можно оставить на странице ПАИ-live.

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