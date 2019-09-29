Новые инструменты получил Псковский колледж искусств

18:37, 30 сентября 2019, ПАИ

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова получил новые музыкальные инструменты. Пока пришла первая партия оборудования, закупаемого по национальному проекту «Культура», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего колледж получил около 20 наименований инструментов, среди которых пианино, рояль, гусли, балалайка, барабаны, баритон, кларнет, тромбон. На их покупку направят 5 млн рублей.

В целом же на модернизацию колледжа в этом году выделены более 42 млн рублей. В рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» у учебное учреждение уже закуплены мебель, магнитно-маркерные доски, оборудование для библиотеки, учебно-методические пособия. На эти цели было потрачено порядка 10,5 млн рублей.

Ещё 32 млн рублей колледжу выделили из областного бюджета по решению губернатора Михаила Ведерникова, чтобы заменить окна, отремонтировать спортзал и провести косметический ремонт остальных помещений. По словам директора областного колледжа искусств Зинаиды Ивановой, уже начались работы по замене кровли.

Что касается новых музыкальных инструментов, как отметила директор колледжа, их поставка рассчитана до 31 октября. Она подчеркнула, что основной комплект музыкальных инструментов был сформирован в 1960-70-х годах, они уже исчерпали ресурс. Кроме того, в колледже заменят звуковое оборудование: уже закуплены два комплекса для концертных залов двух корпусов учебного учреждения.

«Так получилось, что Министерство культуры России и администрация Псковской области в этом году синхронизировали свои усилия и обратили особое внимание на поддержку нашего учебного учреждения. Я очень благодарна за то, что начали решаться наши наиболее насущные вопросы», — заявила Зинаида Иванова.

Новые музыкальные инструменты в этом году приобретаются не только для областного колледжа искусств. Их также получат детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского в Великих Луках, Себежская детская школа искусств, Новоржевская детская школа искусств имени Б. С. Трояновского. На эти цели выделено 16 млн рублей.

Из резервного фонде правительства РФ 60 млн рублей получила музыкальная школа в Великих Луках на ремонт и улучшение условий обучения детей, еще около 140 млн рублей выделены на ремонт музыкальной школы имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Эти средства регион получил по решению президента России Владимира Путина после обращения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.