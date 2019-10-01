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Этап чемпионата Псковской области по мотокроссу пройдёт 20 октября

20 октября состоится второй этап чемпионата Псковской области по мотокроссу. На трассе в Ваулиных Горах в Псковском районе соберутся несколько десятков спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга, Смоленска, Московской области. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил президент региональной Федерации мотоциклетного спорта Алексей Караваев, добавив, что встреча в Ваулиных Горах по уровню сопоставима с чемпионатом России.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Алексей Караваев пояснил, что сначала мотокросс в Псковском районе должен был состояться 6 октября, но соревнования пришлось перенести из-за пересечения с турниром по кантри-кроссу в Санкт-Петербурге. «Хотелось бы, конечно, летом провести мероприятие, но есть проблема в поливе трассы. Пыль - всегда проблема в части безопасности. А осенью грунт плотный, видимость прекрасная, пыли нет», - отметил Алексей Караваев.

Со следующего года организаторы планируют увеличить время заездов, потому что приезжают сильные спортсмены, и они «хотят больше кататься, тренироваться». «На каждой гонке ты получаешь не только кубки, но и физическую подготовку», - подчеркнул Алексей Караваев.

По его словам, подготовка песчаной трассы начнется за 10 дней до мероприятия. «Научишься ездить в песке – сможешь ездить по всем трассам», - уверен организатор соревнований.

Гости спортивного праздника смогут также побывать на выставке военной техники, посмотреть на полёты парапланеристов. Кроме того, предполагается, что на место старта приземлится парашютист Владимир Матрунич, «спецэффектов» добавит рукопашный бой от 76-й дивизии. Также будет организована работа полевой кухни.

Алексей Караваев отметил, что сейчас проблем с собственником участка в Ваулиных Горах нет, он всегда идет на встречу. «Огромное спасибо, что дает нам и тренироваться, и проводить соревнования. Хотя, конечно, хотелось бы иметь свою трассу», - подытожил он.

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