В Пскове есть перспективные мотогонщики - Алексей Караваев

14:06, 01 октября 2019, ПАИ

В Пскове есть перспективные мотогонщики, заявил президент Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев в прямом эфире проекта ПАИ-live 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Караваев согласился, что на предстоящих 20 октября соревнованиях в Ваулиных Горах фаворитами будут спортсмены из Санкт-Петербурга и Московской области, так как они больше тренируются и по-другому готовятся. Однако, по словам президента федерации, в Псковской области также есть перспективные спортсмены, в том числе кандидат в мастера спорта Илья Иванов (классе «Open»), Роман Харитонов, которому присвоен первый взрослый разряд.

Алексей Караваев также отметил 9-летнего Семена Белобокова - самого юного спортсмена в псковской команде, он ездит в классе 50 куб. см. В 2018 году он занял третье место на чемпионате Северо-Запада. «Мы считаем, что это очень высокий результат», - уточнил президент псковской федерации мотоспорта.

Кроме того, по его словам, подают надежды Степан Михайлов (в классе 85 куб. см) и Михаил Соколов (в классе 125). «Мальчишки есть перспективные. Будем стараться, будем бороться. Тренировочный процесс мы не прерывали, тренировались постоянно, и я думаю, что в некоторых классах ребята будут на призовых местах», - заявил Алексей Караваев.

Он добавил, что желающих заниматься мотоспортом немного, так как это требует больших финансовых вложений. В частности, дорого обходятся транспортные расходы, покупка техники, запчастей, экипировки.