0
13:02
Этап чемпионата Псковской области по мотокроссу пройдёт 20 октября
12:01
Начался ПАИ-live с президентом федерации мотоспорта Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
09:05
Президент федерации мотоспорта станет гостем ПАИ-live
15:32
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
09:46
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
23:15
Ралли «Псков Ганзейский»: СУ5, зрительская зона «Трамплин» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:01
Ралли «Псков Ганзейский»: четвёртый скоростной участок в Палкинском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Спорт

В Пскове есть перспективные мотогонщики - Алексей Караваев

В Пскове есть перспективные мотогонщики, заявил президент Федерации мотоциклетного спорта Псковской области Алексей Караваев в прямом эфире проекта ПАИ-live 1 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Алексей Караваев согласился, что на предстоящих 20 октября соревнованиях в Ваулиных Горах фаворитами будут спортсмены из Санкт-Петербурга и Московской области, так как они больше тренируются и по-другому готовятся. Однако, по словам президента федерации, в Псковской области также есть перспективные спортсмены, в том числе кандидат в мастера спорта Илья Иванов (классе «Open»), Роман Харитонов, которому присвоен первый взрослый разряд.

Алексей Караваев также отметил 9-летнего Семена Белобокова - самого юного спортсмена в псковской команде, он ездит в классе 50 куб. см. В 2018 году он занял третье место на чемпионате Северо-Запада. «Мы считаем, что это очень высокий результат», - уточнил президент псковской федерации мотоспорта.  

Кроме того, по его словам, подают надежды Степан Михайлов (в классе 85 куб. см) и Михаил Соколов (в классе 125). «Мальчишки есть перспективные. Будем стараться, будем бороться. Тренировочный процесс мы не прерывали, тренировались постоянно, и я думаю, что в некоторых классах ребята будут на призовых местах», - заявил Алексей Караваев.

Он добавил, что желающих заниматься мотоспортом немного, так как это требует больших финансовых вложений. В частности, дорого обходятся транспортные расходы, покупка техники, запчастей, экипировки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
В Пскове есть перспективные мотогонщики - Алексей Караваев Этап чемпионата Псковской области по мотокроссу пройдёт 20 октября Президент федерации мотоспорта станет гостем ПАИ-live Как топить, чтоб не сгореть: ПАИ-live c замначальника псковского управления МЧС МЧС: В каждом третьем случае гибели на пожарах в Псковской области причиной возгорания оказывается неисправность печей Начался ПАИ-live с замначальника псковского управления МЧС (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Замначальника регионального управления МЧС станет гостем ПАИ-live Владимир Папорт: ГИБДД контролирует безопасность на дорогах, а не строит их Начальник Псковского ГИБДД: Мы работаем с «Убитыми дорогами» в одном направлении Порядка 400 уличных фонарей в Пскове модернизировали
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Этап чемпионата Псковской области по мотокроссу пройдёт 20 октября
01 октября 2019
Этап чемпионата Псковской области по мотокроссу пройдёт 20 октября
Начался ПАИ-live с президентом федерации мотоспорта Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
01 октября 2019
Начался ПАИ-live с президентом федерации мотоспорта Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Президент федерации мотоспорта станет гостем ПАИ-live
01 октября 2019
Президент федерации мотоспорта станет гостем ПАИ-live
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
30 сентября 2019
Михаил Ведерников поблагодарил организаторов ралли «Псков Ганзейский»
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
30 сентября 2019
Псковская область заняла 30-е место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни
Ралли «Псков Ганзейский»: СУ5, зрительская зона «Трамплин» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2019
Ралли «Псков Ганзейский»: СУ5, зрительская зона «Трамплин» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Ралли «Псков Ганзейский»: четвёртый скоростной участок в Палкинском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2019
Ралли «Псков Ганзейский»: четвёртый скоростной участок в Палкинском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Финал Кубка России по ралли стартовал в центре Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2019
Финал Кубка России по ралли стартовал в центре Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...