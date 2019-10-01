Николай Цветков поручил подготовиться к увеличению числа звонков на «горячую линию» по цифровому телевидению

15:57, 01 октября 2019, ПАИ

Муниципалитетам Псковской области следует приготовиться к тому, что с 14 октября (день окончательного прекращения аналогового телевещания) на «горячую линию» будет ежедневно поступать не менее 300 звонков от граждан, сообщил на совещании 1 октября заместитель губернатора региона Николай Цветков. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Наша главная задача - не только их принять и отработать, но и обеспечить обратную связь», - заявил вице-губернатор.

За две недели до перехода на цифровое телевещание в Псковской области появляется всё больше «чёрных дыр». «Больше всего вопросов возникает к Плюсскому, Новоржевскому, Порховскому, Островскому, Печорскому и Стругокрасненскому районам», - заявил Николай Цветков.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители региона могут задать по телефону: 8-800-220-20-02, также ответы можно найти на сайте смотрицифру.рф. Также в Псковской области работают волонтёры, которые помогают пожилым людям с настройкой приставок. Планируется, что к 14 октября их число в регионе увеличится. В частности, дополнительные силы будут привлечены со стороны студентов ПсковГУ.

Николай Цветков также напомнил, что 5 октября в Дедовичском районе состоится очередная акция сотрудников ГТРК, которые пояснят жителям муниципалитета о том, что их ждет после 14-го числа.

Информационную кампанию о переходе Псковской области с аналогового на цифровое телевизионное вещание проводит ГТРК «Псков» при поддержке администрации Псковской области и Псковского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ). Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 14 октября.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе внедрена новая мера социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 5 млн рублей. Эта мера социальной поддержки начала действовать с 13 мая.