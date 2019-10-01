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Общество

Дискуссия о будущем российского образования развернулась в Пскове

В Пскове депутаты, члены Молодёжного парламента, педагоги, школьники и студенты подискутировали о будущем российского образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Мероприятие было посвящено предстоящему Дню учителя и прошло в клубе дебатов «Истина», который создал Молодёжный парламент при облсобрании. Авторы проекта, организованного для школьников и студентов, пригласили на дебаты псковских педагогов, а молодёжь выступила зрителями.

Участники встречи поделились на команды-оппоненты, им предстояло отстоять две противоположные позиции: будущее образования заключается в возврате к советской системе или же во внедрении инновационных практик. Убедительность аргументов оценивали эксперты - заместитель председателя регионального парламента Виктор Остренко, председатель комитета ПОС по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, заведующая кафедрой дошкольного и начального образования областного института повышения квалификации работников образования Ольга Урсова, директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, руководитель центра наука и спорта «Без предела» Юлия Федотова и её заместитель по методической работе Екатерина Ершова. 

Виктор Остренко подчеркнул, что данную дискуссию можно применять как методику при организации работы учителей. Также на таких встречах серьёзно обсуждается проблема современной системы образования и есть возможность встретиться в одной аудитории и пообщаться школьникам, студентам и преподавателям.

Интеллектуальная игра предполагала несколько этапов: команды должны были представить свои аргументы, ответить на вопросы оппонентов, зрителей и экспертов, резюмировать выступление сторон и подвести итоги.  

«Мне очень нравится наша молодёжь, но реалии таковы, что молодых специалистов в наших школах очень мало, - обратился к собравшимся Владимир Яников. – Почти 90 процентов учителей находится в предпенсионном возрасте, то есть были сформированы советской системой, и именно они должны продвигать современное инновационное образование. В связи с этим у меня вопрос, что будет с нашей школой через 5-10 лет?»

Присутствующие педагоги согласились с парламентарием и острой нехваткой молодых учителей в школах, нежеланием выпускников педагогических специальностей работать в образовательных учреждениях.

Также в ходе дебатов обсуждалась подготовка инновационных специалистов, обладающих компетенциями, которые отвечали бы требованиям времени. Зашла речь и об участии государства в создании материально-технической базы, которая позволит применять инновационные методики. Кроме того, участники встречи поговорили о конкурентоспособности учебных заведений на рынке образовательных услуг, цифровизации общества, развитии индивидуальных способностей ребёнка и использовании в образовательном процессе проверенных временем практик.

В результате дискуссии команды пришли к выводу о том, что инновации можно применять только вместе с традициями советской школы. Однако, несмотря на общий вывод, большее количество баллов получила команда, отстаивающей современный подход в образовании.

Проект «Клуб дебатов «Истина» появился год назад. За 12 месяцев к нему присоединились более 200 школьников и студентов. Члены Молодёжного парламента провели дебаты в шести районах Псковской области.

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