С 1 декабря экскурсоводам придётся заплатить за работу в Псковском кремле

10:05, 02 октября 2019, ПАИ

С 1 декабря экскурсоводам, которые не являются сотрудниками объединённого Псково-Изборского музея-заповедника, придётся заплатить за работу в Псковском кремле. Таким образом вводится новая услуга «Право проведения экскурсии на территории Псковского кремля», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

В комментарии со стороны пресс-службы отмечается, что музей делает всё возможное, чтобы посетители Псковского кремля, чувствовали себя комфортно.

«Чтобы посещение Кремля и впредь было приятным и безопасным, а требования сотрудников музея – предсказуемыми, выражаем убеждение в необходимости пересмотра договорных отношений, - подчеркнули в музее. - Туризм – это, прежде всего, экономика. На нём должны зарабатывать жители тех регионов, куда туристы приезжают, а памятники культурного наследия должны содержаться в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. В большинстве стран мира и городов РФ с такой позицией солидарны. Становится актуальным ввод платы за проведение экскурсий на территории Псковского кремля. Проведение экскурсии лицами, не являющимися сотрудниками музея, возможно только при наличии договора с музеем и получении опознавательной разовой контрольной наклейки».

В связи с этим внесены дополнения в прейскурант музея. Стоимость услуги «Право проведения экскурсии на территории Псковского кремля»:

- группа от 1 до 5 человек – 200 рублей;

- группа от 6 до 10 человек – 500 рублей;

- группа от 11 до 20 человек – 700 рублей;

- группа более 20 человек – 1000 рублей.

С 1 декабря право проведения экскурсии будет оплачиваться при входе в Псковский кремль в башне Святых ворот администратору по контролю экскурсионного потока, который выдаёт кассовый чек, и опознавательный знак (разовую нагрудную наклейку) для внемузейных экскурсоводов.

При обнаружении неофициальной экскурсии музей имеет право прекратить ее проведение.

Изменится также маршрут движения туристов. Вход посетителей будет осуществляться через башню Святых ворот, выход – через центральные ворота Псковского кремля.

Изменения в прейскуранте касаются только организованных экскурсионных групп. Для паломнических групп будет разработано специальное положение, добавили в музее.

«Выражаем надежду на то, что туроператоры и турагенты также будут относиться с пониманием к нововведению», - подытожили в пресс-службе.