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Общество

Главврач центра медпрофилактики станет гостем ПАИ-live

3 октября в 12:00 гостем прямого эфира ПАИ-live станет главный врач центра медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова.

Медучреждение с 2013 года занимается профилактикой самых распространенных заболеваний в Псковской области: сердечно-сосудистых, онкологических, гриппа, туберкулеза и других. Отдельное направление работы центра — профилактика заболеваний у людей пожилого возраста.

Во время видеотрансляции из редакции ПАИ Мария Отраднова оценит уровень здоровья жителей региона, подсчитает количество «отказников» от прививок, расскажет о других действенных способах профилактики, даст рекомендации, сообщит, где и какую профилактическую помощь можно получить.

Вопросы главному врачу центра медпрофилактики можно оставить здесь.

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