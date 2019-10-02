Юного футболиста «Псков-747» выдвинули на «Народное признание – 2019» в номинации «Рекорд»

17:26, 02 октября 2019, ПАИ

17-летнего футболиста ФК «Псков-747» Александра Коренблюма выдвинули на соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Рекорд». Заявку прислал его старший брат — Егор Коренблюм.

Александр Коренблюм в 2019 году занял 1-е место и стал лучшим бомбардиром вместе с «Псков-747» на зональном этапе Первенства России по футболу среди юношей 2002 года рождения (U-17) (МРО «Северо-Запад», Санкт-Петербург 22-27 августа). Кроме этого, его вызвали в сборную «Северо-Запада» U-17 (юноши 2002 г.р.).

В Костроме на финальном турнире Первенства России по футболу среди юношеских сборных команд субъектов РФ и МРО РФС (среди игроков не старше 2002 года рождения) вместе со сборной Александр Коренблюм стал серебряным призёром и удостоился звания «лучший нападающий Первенства России U-17».

23 августа Александр Коренблюм смог забить свой первый гол в профессиональном футболе (Олимп - Первенство ПФЛ, зона «Запад») в домашнем матче своей команды с «Зенитом-2».

«Александр Коренблюм является одним из самых молодых действующих игроков ФК «Псков-747». В составе команды дебютировал 10 августа 2018 года в гостевом матче с ФК «Ленинградец». Александр является коренным псковичом и воспитанником псковского футбола. Является примером для подражания у своих сверстников и гордостью своей семьи», — добавил Егор Коренблюм.

Первая общественная премия Псковской области «Народное признание» в этом году проводится уже в 10-й раз. Заявки на соискание награды принимаются до 12:00 5 декабря на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь>>>

В этом году присуждаться награда будет в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда2018». Подробнее - здесь>>>

Премию учредили СМИ, которые входят в состав Медиахолдинга Псковской области: Псковское агентство информации, радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача», газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты - Псков».