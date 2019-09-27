В чем заключается удобство свайно-винтового фундамента

10:02, 03 октября 2019, ПАИ

Свайно-винтовые фундаменты являются надежной основой для любого сооружения, что делает такой вариант конструкции довольно популярным у современных строителей. Ранее подобный вид фундамента использовался только при возведении объектов военного назначения, что обеспечивало их чрезмерной прочностью. С течением времени подобный тип фундамента стал активно использоваться и в сфере гражданского строительства. Больше о его популярности и особенностях применения можно узнать на сайте компании.

Особенности конструкции

Основу данного варианта фундамента выполняет винтоподобная свая, на которую и приходится основная несущая нагрузка. Такой вариант конструкции имеет заостренный наконечник и наваренную на его поверхность винтовую лопасть. Наконечник может быть сформированным из тела трубы или литым. Наконечник передает нагрузку от верхней части строения на грунт, а также играет роль опорной составляющей. Более того, винтовая часть сваи препятствует ее выдавливанию из грунта при перемерзании почвы. Благодаря такому подходу здание получает надежную основу при возведении на любом типе грунта.

Преимущества свайных основ

К числу сильных сторон, которыми обладают свайные фундаменты, можно отнести следующие пункты:

высокая скорость установки (монтировать сваи можно в течение 1 - 2 дней);

отсутствие строгих требований к рельефу (свайный фундамент можно возвести даже на холмистом пространстве и грунтах разных типов);

минимальные расходы (стоимость такого фундамента будет на 70% ниже ленточного);

простота монтажа (как правило, такие сваи можно вкрутить вручную, что существенно упрощает процесс монтажа);

возможность возведения основной части здания сразу же после завершения создания фундамента;

проведение работ в любой сезон.

Перечисленные преимущества можно получить только при условии высокого качества свай. В противном случае возведенная основа здания не будет обладать требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Также желающим возвести дом на винтовых сваях следует принять во внимание тот факт, что в проекте будет отсутствовать подвал. Однако при условии строительства сооружения в проблемной зоне упомянутые выше особенности превращаются в мелкие недочеты.

Стоимость проекта будет зависеть от числа используемых в процессе строительства винтовых свай и обычно рассчитывается в индивидуальном порядке.

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