Начался ПАИ-live с руководителем псковского центра медицинской профилактики (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

12:00, 03 октября 2019, ПАИ

Началась прямая видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации. На вопросы в рамках прямого эфира проекта ПАИ-live отвечает руководитель центра медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова.

Центр медпрофилактики много лет занимается предупреждением наиболее распространённых заболеваний: сердечно-сосудистых, заболеваний органов дыхания, онкологических, гриппа и других. При центре действуют «Школа молодых родителей», «Школа профилактики ВИЧ», работает программа для профилактики повышенного давления у пожилых людей.

В прямом эфире Мария Отраднова оценит уровень здоровья жителей региона, расскажет о проектах центра, оценит эффект от диспансеризации, подсчитает количество «отказников» от прививок, разъяснит основы здорового образа жизни.

Вопросы главврачу областного центра медицинской профилактики можно оставить здесь.