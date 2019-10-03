Правовые вопросы в сфере туризма обсуждают законодатели Северо-Запада

11:45, 03 октября 2019, ПАИ

Вопросы правового регулирования туристской деятельности рассматривает постоянный комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму в Мурманске под председательством вице-спикера Псковского областного Собрания Виктора Остренко 3 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Для нашего приграничного региона очень важны вопросы, которые выносятся сегодня на заседание. В туристической индустрии задействован и малый, и средний бизнес – а нам нужны дополнительные рабочие места, которые уменьшили бы отток населения с кольской земли. Интерес к северу не уменьшается, напротив, значение арктических регионов страны растёт – и президент, и правительство ставят перед нами задачи, чтобы регионы, которые выходят в Северный Ледовитый океан, развивались. А нам, действительно, есть, что показать туристам», - отметил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Председатель парламентского комитета Виктор Остренко отметил, что большая территория страны, её историко-культурного наследие и природные особенности притягивают туристов.

«Приграничные территории активно работают в развитии туриндустрии. Сегодня мы будем говорить о том, что визы для иностранных туристов должны иметь многократный характер, не обойдём вниманием учреждения культуры – в мире развития цифровых технологий необходимы современные подходы в вопросах формирования библиотечных фондов и обслуживания читателей. Качество работы сельских, научных библиотек во многом зависит от имеющегося комплектования и требует внимания законодателей», - подчеркнул Виктор Остренко.

Комитет рассмотрит вопросы о внесении изменений в федеральные законы «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», о порядке выдачи туристических виз для иностранных граждан и необходимости совершенствования правого регулирования деятельности экскурсоводов, доклад о лучших практиках использования механизмов федеральной и региональной поддержки субъектов туристической индустрии на примере Мурманской области, а также вопрос о правовом регулировании деятельности современных библиотек.

Отмечается, что поддержанные комитетом законопроекты и обращения в федеральные органы власти включат в повестку предстоящей конференции ПАСЗР, на которой примут коллегиальное решение всех регионов Северо-Запада.

В работе комитета депутаты органов законодательной власти Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа, Псковское областное Собрание также представляет депутат Алексей Блинов, к участию приглашены представители исполнительных органов власти.