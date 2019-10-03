Эксперт: Здоровье псковичей сложно назвать идеальным, но улучшения есть

12:31, 03 октября 2019, ПАИ

Состояние здоровья жителей Псковской области сложно назвать идеальным, но небольшие улучшения есть. Об этом заявила руководитель центра медицинской профилактики региона Мария Отраднова в прямом эфире проекта ПАИ-live 3 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мария Отраднова подчеркнула, что всё больше жителей региона придерживаются здорового образа жизни. «Это очень радует», - заявила она.

По словам руководителя центра, за 9 месяцев 2019 года в Псковской области сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, по этой причине ушли из жизни на 172 человека меньше.

Специалист заметила, что 70% сохранения здоровья зависит от самого человека и только 30% - от медицины. По ее мнению, малоподвижный образ жизни и неправильное питание, курение — основные проблемы. Также Мария Отраднова отметила, что среди молодёжи стало меньше вновь закуривших.

«Мы занимаемся профилактикой неинфекционных заболеваний, пропагандой ЗОЖ, используя в своей работе и интерактивные формы. От скучных лекций мы ушли, разговариваем с детьми и подростками», - рассказала она.